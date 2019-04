Nonostante da diverso tempo ormai non stia vivendo un ottimo periodo di forma, Soualiho Meité continua ad attirare su di sé le attenzioni di diverse società: tra le squadre interessate al centrocampista francese, oltre alla Roma e al Borussia Dortmund, ci sarebbero anche gli inglesi il West Ham.



Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il club di Londra la prossima estate sarebbe intenzionato a imbastire una trattativa per portare in Inghilterra il calciatore. Difficile però che il Torino possa lasciarlo partire.