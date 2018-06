A circa una settimana dall'inizio del ritiro estivo il mercato del Torino non si è ancora sbloccato: il direttore sportivo Gianluca Petrachi non è ancora riuscito a chiudere nessun accordo e i due principali obiettivi, Bruno Peres e Lucas Verissimo, rischiano di sfumare. Ad oggi sembra anche difficile che la società granata possa chiudere la trattativa con il Monaco per Soualiho Meité, centrocampista classe 1994 di proprietà del Monaco.



Il Torino ha chiesto il centrocampista offrendo come contropartita il terzino Antonio Barreca, ma al momento lo stesso Meité non è convinto dell'offerta giuntagli dal club piemontese. La trattativa continua.