Il Torino nelle prossime settimane potrebbe perdere uno dei pezzi più pregiati della propria rosa: Adem Ljajic. Dopo l'eliminazione dai Mondiali della sua Serbia, il fantasista ha parlato del suo futuro e non ha escluso una sua possibile partenza: il numero 10 granata ha però rimandato ogni decisione a dopo le vacanze.



“Adesso voglio solo staccare, riposarmi e rigenerarmi. Solo dopo le ferie deciderò quello che è meglio per me e la mia carriera" ha dichiarato Ljajic. Per il trequartista si era mosso lo Sporting Lisbona ma, dopo l'inaspettato esonero record di Sinisa Mihajlovic, la pista lusitana si è ora raffreddata.