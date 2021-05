Il Milan non riscatterà Soualiho Meité, il centrocampista farà quindi ritorno al Torino anche se in granata resterà per poco tempo. Il centrocampista francese, infatti, non rientra più nei piani del club di Urbano Cairo e il dt Davide Vagnati e già alla ricerca di una nuova squadra.



I sei mesi in rossonero, con il Milan che ha chiuso il campionato al secondo posto in classifica, potrebbero facilitare il lavoro di Davide Vagnati nella ricerca di una nuova squadra per Meité. Dalla sua cessione il Torino spera di riuscire a incassare almeno 10 milioni di euro.