Nelle ultime ore di calciomercato non dovrebbero esserci novità in casa Torino per quanto riguarda il centrocampo. Anche Soualiho Meité, per cui si erano mosse alcune società sia in Italia che all'estero, dovrebbe restare almeno fino al termine della stagione in granata. Gli unici movimenti in casa Torino dovrebbero riguarda l'attacco.



Meité avrà così la possibilità di riscattare, nei prossimi mesi, le tante prestazioni deludenti della prima parte di stagione.