Per Andrea Belotti l'esperienza al Torino potrebbe essere giunta al capolinea. Il presidente Urbano Cairo nutre ancora la speranza di riuscire a convincere l'attaccante a rinnovare il proprio contratto e a rimanere, allo stesso tempo è consapevole del fatto che molto probabilmente sarà costretto a cederlo.



Nonostante questo il patron granata non è intenzionato a fare sconti né alla Roma né ad altre squadre eventualmente interessate al Gallo: per acquistarlo dal Torino serviranno almeno 30 milioni di euro. Ma Cairo spera che la cifra possa lievitare nel caso in cui Belotti fosse protagonista di un ottimo Europeo con l'Italia.