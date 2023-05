Migliaia di tifosi granata, sin dal mattino, hanno iniziato il loro pellegrinaggio a Superga a omaggiare il Grande Torino. Sono trascorsi 74 anni da quel 4 maggio del 1949 in cui l'aereo su cui viaggiavano Valentino Mazzola e compagni si schiantò sulla collina di Superga e da allora, ogni anniversario di quella tragedia è ricordato con trasporto, passione e commozione dal popolo granata.



E' stata una giornata intera di celebrazioni e omaggi al Grande Torino: si è iniziata questa mattina, alle 10.30, al Cimitero Monumentale di Torino dove sono sepolti molti dei calciatori di quella squadra. Erano presenti anche Urbano Cairo, Susanna Egri e Sandro Mazzola alla funzione. Poi, alle 12.30, è stato intitolato un giardino a Valentino Mazzola, davanti agli occhi di centinaia di tifosi granata. Infine, la tradizionale messa a Superga a cui ha partecipato tutta la squadra.



Da segnalare gli applausi per il tecnico Ivan Juric, i cori per Perr Schuurs, Pietro Pellegri, Nikola Vlasic e molti altri calciatori, ma anche i fischi con cui invece è stato accolto il presidente Urbano Cairo. Dopo la funziona religiosa la lettura dei nomi delle 31 vittime di quell'incidente aereo ma, a differenza degli altri anni, davanti alla lapide commemorativa non si è presentato il capitano, Ricardo Rodriguez, ma il suo vice, Alessandro Buongiorno, ragazzo di Torino e cresciuto fin da bambino con la maglia granata addosso. Poi la squadra ha lasciato in pullman Superga tra gli applausi delle migliaia di tifosi presenti.