è il posticipo della domenica della 12esima giornata di Serie A e all'Olimpico i rossoneri di Stefano Pioli non possono sbagliare per continuare la rincorsa al Napoli che non si arresta e per rispondere alle rivali. Dall'altra parteha ritrovato la vittoria con l'Udinese dopo un periodo nero per i granata e non vuole fermarsi.Il Torino ha pareggiato (0-0) nell’ultima sfida di Serie A contro il Milan, dopo aver collezionato quattro sconfitte senza mai realizzare un gol nelle precedenti quattro partite contro i rossoneri nella competizione. Il Torino non realizza una rete in Serie A contro il Milan da 464 minuti (esclusi recuperi). Nelle ultime 11 sfide di Serie A tra Torino e Milan in casa dei granata, si sono verificati ben sette pareggi. Il Milan non perde in trasferta da 17 partite di campionato, grazie a 12 vittorie e cinque pareggi (è la striscia attualmente aperta più lunga nei maggiori cinque tornei europei)Il Torino è la vittima preferita dinei maggiori cinque campionati europei: cinque gol ai granata in cinque sfide.è il giocatore portoghese che ha partecipato attivamente a più gol (nove, tra cinque reti e quattro assist) nei maggiori cinque campionati europei 22/23.(3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri.(4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Pobega, Tonali; Messias, Brahim, Leao; Origi