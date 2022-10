È caccia al biglietto per assistere a Torino-Milan, partita che si giocherà domani sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. I tagliandi in Curva Maratona sono terminati mentre ne restano ancora a disposizione negli altri settori ma si va verso il tutto esaurito.



Non saranno però solamente i tifosi di casa a riempire gli spalti dell’Olimpico Grande Torino, è previsto infatti un vero e proprio esodo di tifosi rossoneri che, oltre al settore ospiti, saranno presenti anche in Tribuna, nei Distinti e in Curva Primavera.