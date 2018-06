Vanja Milinkovic-Savic sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore della Spal. La società ferrarese ha infatti trovato l'accordo con il Torino per il prestito del portiere, fratello del più celebre Sergej centrocampista della Lazio. Restano da limare solo alcuni dettagli con il giocatore.



Milinkovic-Savic nell'ultima stagione ha collezionato una sola presenza in serie A ma con la maglia del Torino si è messo in luce in Coppa Italia. Alla Spal contenderebbe il posto di estremo difensore titolare ad un'altra vecchia conoscenza granata: Alfred Gomis, portiere cresciuto proprio nel vivaio granata.