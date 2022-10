Vanja Milinkovic-Savic spesse è stato al centro delle critiche per via degli errori e delle disattenzioni che al Torino sono costati diversi punti, ora però il portiere serbo sta vivendo un ottimo stato di forma e nelle ultime settimane è sempre stato tra i migliori in campo della formazione granata.

Domani sera contro il Milan per l’estremo difensore serbo ci sarà un altro test importante e molto delicato: contro una squadra forte come quella rossonera serviranno anche le sue parate al Torino per portare a casa dei punti.