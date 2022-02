I vari errori commessi da Vanja Milinkovic-Savic nelle ultime giornate e le prestazioni non all'altezza stanno facendo sorgere qualche dubbio ai dirigenti del Torino sull'opportunità di puntare anche per il futuro sull'estremo difensore serbo.



Il direttore tecnico Davide Vagnati e il presidente Urbano Cairo per la prossima stagione potrebbe decidere di intervenire sul mercato e acquistare un nuovo portiere titolare per il Torino.