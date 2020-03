Vanja Milinkovic-Savic è ancora un giocatore di proprietà del Torino, anche se attualmente è in prestito allo Standard Liegi. Nemmeno lontano dall'Italia l'estremo difensore è però riuscito a imporsi, tanto che è scivolato sempre più indietro nelle gerarchie diventando il terzo portiere della squadra belga.



La prossima estate il direttore sportivo granata Massimo Bava cercherà di cederlo a titolo definitivo, anche per Milinkovic-Savic può trasformarsi in una vera e propria risorsa: essendo di nazionalità serba, la sua cessione a titolo definitivo potrebbe liberare lo slot per l'acquisto di un altro calciatore extracomunitario da una squadra straniera.