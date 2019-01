Sembrava tutto fatto per il passaggio in prestito di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino alla Spal, invece l'affare non si è concluso. Ora per il portiere serbo è sfumata anche la possibilità di trasferirsi al Foggia, che ha appena acquistato Nicola Leali.



Con l'arrivo di Emiliano Viviano alla Spal, Milinkovic-Savic è diventato il terzo portiere della società di Ferrara, per questo motivo il Torino (club proprietario del cartellino del giocatore) sta ora cercando una nuova sistemazione al suo estremo difensore.