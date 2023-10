Guardando i dati dei cinque principali campionati europei, ne emerge uno che forse sorprenderà, considerando anche il momento del Torino: Vanja Milinkovic-Savic è il quarto per numero di clean sheet. Sono state 5 (su 10 giocate) le partire in cui il portiere del Torino non ha subito gol: lo 0-0 contro il Cagliari, l'1-0 al Genoa, il 3-0 alla Salernitana, lo 0-0 contro il Verona e l'1-0 al Lecce.