Giovedì il Torino tornerà in campo nei sedicesimi di Coppa Italia dove affronterà il Frosinone: per la partita contro la formazione ciociara Ivan Juric sta preparando una serie di cambi, in modo da far rifiatare qualche suo titolare. Ma tra coloro che dovrebbero giocare anche in Coppa c'è il portiere Vanja Milinkovic-Savic, che contro il Lecce è stato autore di alcuni buoni interventi che gli hanno permesso, in parte, di riscattare gli errori delle precedenti partite.