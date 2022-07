Aleksej Miranchuk sta per diventare un nuovo calciatore del Torino. La società granata ha trovato l'accordo con l'Atalanta per l'arrivo del trequartista con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.



Miranchuk era stato cercato dal Torino anche lo scorso gennaio ma in quel caso la trattativa non andò in porto e la società granata preferì chiudere l'operazione con la Spal per l'arrivo alla corte di Ivan Juric di Demba Seck. Circa sei mesi dopo il russo sta ora diventando un nuovo giocatore granata.