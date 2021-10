"Alla fine di novembre mi incontrerò con l'Atalanta, con la dirigenza e con Percassi per capire quali sono gli scenari. Ci saranno anche i miei partner italiani e prenderemo una decisione in quel momento, in base a come andrà il meeting". Parole queste che sono state pronunciate da Vadim Shipev, il procuratore di Aleksey Miranchuk.



Tra le società interessate al trequartista russo c'è anche il Torino che è alla ricerca di rinforzi di qualità. L'idea della società granata è quella di riuscire ad aprire una trattativa per arrivare a un accordo per il prestito con diritto di riscatto del cartellino di Miranchuk.