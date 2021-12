Aleksey Miranchuk è uno dei calciatori che il Torino sta seguendo in vista del mercato di riparazione che sta per aprire i battenti. Il trequartista russo non è la prima scelta della società granata ma potrebbe rappresentare un'occasione soprattutto negli ultimi giorni di mercato, se nel frattempo il giocatore non dovesse aver trovato un'altra squadra.



Miranchuk è infatti in uscita dall'Atalanta ma il Torino vuole attendere prima di dare il via alla trattativa.