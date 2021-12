Le possibilità che Aleksey Miranchuk nelle prossime settimane possa diventare un calciatore del Torino si stanno riducendo sempre di più. Il trequartista russo è un giocatore che continua a piacere alla società granata ma l'accordo con l'Atalanta è ancora distante dall'essere trovato.



Ivan Juric, inoltre, ha indicato come prioritari gli acquisti di giocatori per la mediana e per l'attacco, meno per la trequarti campo, zona dove agirebbe proprio Miranchuk.