La scorsa estate Armando Izzo era uno dei giocatori che il Torino aveva messo sul mercato, senza poi riuscire a venderlo per le richieste troppo alte della società granata, perché non ritenuto utile alla difesa a quattro di Marco Giampaolo. Ora è invece tornato a essere una delle colonne portanti della formazione granata.



Per questo motivo il presidente Urbano Cairo sembra ora intenzionato a trattenere il giocatore e a porlo al centro del nuovo ciclo che inizierà la prossima stagione: a fine anno, infatti, anche in caso di salvezza in molti lasceranno il Torino.