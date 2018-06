L'avventura al Torino di Cristian Molinaro potrebbe essere giunta al termine, la società granata infatti sembra aver deciso di non rinnovare il contratto al terzino sinistro che il prossimo 30 luglio compierà 35 anni.



Molinaro è arrivato al Torino nell'estate del 2014 e in granata si è fatto apprezzare anche come uomo spogliatoio oltre che per il grande impegno che ha sempre messo in campo. Ora, però, la società granata sulla sinistra ha deciso di puntare su Cristian Ansaldi e su Alejandro Berenguer, arretrato di qualche metro da Walter Mazzarri rispetto alla posizione in cui giocava con Sinisa Mihajlovic.