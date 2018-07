Spicca un'assenza questo pomeriggio al Filadelfia, dove il Torino si è ritrovato per iniziare a preparare la prossima stagione: quella di Antonio Barreca. Il terzino sinistro è a un passo dal diventare un giocatore del Monaco e per questo motivo non è presente quest'oggi al primo allenamento dei granata nel nuovo anno calcistico.



Dalla cessione di Antonio Barreca al Monaco il Torino potrà arrivare a incassare 12 milioni di euro: secondo l'accordo tra le due società, infatti, il club monegasco pagherà subito 11 milioni, un altro milione è invece legato a eventuali bonus. Nel club allenato da Leonardo Jardim il difensore troverà, oltre agli italiani Andrea Raggi e Pietro Pellegri, Kamil Glik, con cui più volte in passato si è allenato quando militava nella Primavera granata.



Barreca si appresta dunque a lasciare il club definitivamente nel quale era arrivato da bambino, con cui è cresciuto calcisticamente e con cui ha anche esordito in seri A. Per la sua sostituzione sulla corsia mancina il Torino sta continuando a seguire il genoano Diego Laxalt, la cui avventura al Mondiale in Russia è appena terminata.