Nemanja Radonjic è uno dei calciatori che il Torino potrebbe cedere nella sessione invernale di calciomercato. Il trequartista serbo non è più considerato un titolare da Ivan Juric, sta giocando poco e nelle ultime settimane ha avuto anche delle frizioni con l'allenatore.



Per questo motivo il dt, Davide Vagnati, lo ha proposto a varie squadre tra cui il Monza. Come riporta il quotidiano Tuttosport nell'edizione odierna, il Torino sta ora aspettando una risposta dal club brianzolo riguardo al possibile affare Radonjic.