Armando Izzo è a un passo dal diventare a tutti gli effetti un calciatore del Monza. La società brianzola ha infatti trovato l'accordo con il Torino per l'acquisto a titolo definitivo del difensore per 3 milioni di euro.



Il Torino chiedeva 5 milioni per lasciar partire Izzo ma alla fine il presidente Urbano Cairo è stato costretto ad abbassare le proprie pretese per riuscire a cedere a titolo definitivo il difensore che non rientrava più nei piani della società granata.