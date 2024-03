Torino-Monza, Palladino sotto osservazione: può essere l'erede di Juric

La partita di sabato tra il Torino e il Monza sarà anche una sfida tra i due allenatori: Ivan Juric da una parte, Raffaele Palladino. Due tecnici provenienti entrambi dalla "scuola Gasperini", non a caso le due squadre giocano un calcio simile e, non a caso, Palladino è uno degli allenatori che Urbano Cairo e Davide Vagnati stanno seguendo con maggiore interesse per il futuro.



Ivan Juric solamente al termine del campionato dirà se vorrà restare o andare via dal Torino, tutto dipenderà da come la squadra terminerà la stagione: con la qualificazione a una coppa europea la sua permanenza è più probabile, senza coppe internazionali il tecnico croato non rinnoverà il contratto. Inevitabilmente Vagnati e Cairo hanno già cominciato a guardarsi intorno per non trovare impreparati in caso di addio di Juric: proprio Palladino è uno dei principali candidati alla panchina granata.



Palladino, inoltre, è un vecchio pallino del direttore tecnico Davide Vagnati, tanto che il direttore tecnico lo aveva contatto anche nell'estate del 2022 per allenare la Primavera del Torino. Palladino decise di restare al Monza, dove era alla guida proprio della formazione giovanile: una scelta che si è rivelata azzeccata perché pochi mesi dopo ha avuto la possibilità di sedersi sulla panchina della Prima squadra, in Serie A. La prossima estate, però, le strade di Palladino e del Torino potrebbero incrociarsi.