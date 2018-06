Il legame tra il Torino e Emiliano Moretti è destinato a continuare: il difensore, infatti, nei prossimi giorni firmerà il nuovo contratto con la società granata. L'accordo per il rinnovo tra il calciatore e la società granata è stato trovato, ora si attendono solo le firme e l'annuncio del prolungamento per un'altra stagione.



Moretti, che ha terminato ora la sua quinta stagione con la maglia del Torino, oltre che essere un difensore di grande affidabilità e anche un importante uomo-spogliatoio e per questi motivi, nonostante l'età (37 anni appena compiuti) la società granata e il tecnico Walter Mazzarri non vogliono perderlo.