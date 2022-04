Il Torino ha ricevuto un'ammenda di 2.000 ero dal Giudice Sportivo dopo la partita contro lo Spezia. Come si legge nel comunicato ufficiale, il motivo è "avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti".



Per quanto riguarda le altre decisioni del Giudice sportivo, nessun calciatore granata è stato squalificato per la partita di domani contro l'Atalanta, recupero della 20a giornata del campionato che non si era giocata a causa dei tanti casi di Covid nel gruppo squadra del Torino.