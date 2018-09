Domenica pomeriggio, nei minuti finali di Torino-Napoli, non sono certo passati inosservati i tanti fischi a Nikola Maksimovic. Da quando è entrato in campo al posto di Luperto, il difensore serbo ogni volta in cui ha toccato il pallone è stato subissato di fischi da parte dei tifosi granata.



Il motivo? L'addio con fuga dal Torino due anni fa. Maksimovic sarebbe infatti dovuto essere uno degli elementi cardine della squadra di Sinisa Mihajlovic, lo stesso allenatore aveva assicurato la sua permanenza: il difensore, corteggiato dal Napoli, per forzare la sua cessione decise di non presentarsi all'allenamento di rifinitura alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Pro Vercelli e di prendere un aereo per la Serbia. Una vera e propria fuga dal Torino che ha fatto infuriare tifosi, Mihajlovic e dirigenti granata.