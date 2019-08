Se il Torino acquisterà Simone Verdi lo farà nell'ultimo giorno a disposizione: per lunedì, infatti, sono previsti nuovi contatti tra i dirigenti granata e quelli del Napoli per cercare di arrivare finalmente a un accordo.



Verdi è sempre stato l'obiettivo numero uno del Torino in questa sessione di mercato, Cairo e De Laurentiis sono stati anche vicini a trovare l'accordo per il giocatore ma, alla fine, la distanza tra quanto chiesto dal presidente partenopeo e quanto offerto da quello granata non è stata colmata. Lunedì sarà l'ultima occasione per trovare finalmente un accordo.