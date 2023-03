Torino-Napoli (domenica 19 marzo alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A, l'ottava nel girone di ritorno e l'ultima prima della sosta per le nazionali.

Assenti gli indisponibili Lazaro, Vieira e Zima da una parte; Raspadori dall'altra.



PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Ricardo Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.