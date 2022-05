Dopo la settimana di coppe europee, torna in campo quest'oggi lacon gli anticipi dellaallo Stadio Grandei granata di Ivanricevono ildi Luciano, in una sfida molto importante in ottica terzo posto. I partenopei infatti, dopo l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, devono difenderlo dagli assalti della Juve, mentre il Toro non ha più granché da chiedere al campionato. Sfida nella sfida quella tra Victor Osimhen e Andrea Belotti, 13 e 8 gol finora.Il Napoli non perde contro il Torino in Serie A dall'1 marzo 2015 (1-0 firmato Kamil Glik) - da allora in 13 sfide contro i granata i partenopei hanno ottenuto nove successi e quattro pareggi. Il Napoli ha vinto gli ultimi due confronti di Serie A contro il Torino, tenendo sempre la porta inviolata - gli azzurri non mettono in fila tre clean sheet contro i granata nella competizione dal 1982. Il Torino ha raccolto un solo punto nelle ultime sei sfide interne di Serie A contro il Napoli: tra le squadre affrontate almeno due volte in casa dal 2015/16 in avanti, contro nessuna i granata hanno raccolto meno punti nella competizione. Il Torino è imbattuto da sei partite di Serie A (3V, 3N) e tra le squadre attualmente nella competizione solamente il Milan non perde da più turni (13) - dopo il successo sull'Empoli nell'ultimo turno, i granata potrebbero vincere due partite consecutive di campionato per la prima volta da gennaio (v Fiorentina e Sampdoria). Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime 11 partite di campionato: l'ultima volta che i partenopei non hanno registrato clean sheet per più gare consecutive in Serie A risale al 1997/98 (17 di fila tra le gestioni di Bortolo Mutti, Carlo Mazzone e Giovanni Galeone). Napoli (10) e Torino (13) sono le due formazioni di questo campionato che hanno subito meno gol nei primi tempi: in particolare i partenopei non incassano una rete nei primi 45 minuti da tre partite (l'ultima v Fiorentina il 10 aprile). Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol su calcio piazzato in questa Serie A (25), sette dei quali sugli sviluppi di punizione indiretta (altro primato) - il Torino è però una delle due formazioni a non aver ancora incassato alcuna rete da punizione indiretta nel torneo in corso (al pari del Milan). Contro il Napoli sono arrivati i primi gol di Andrea Belotti in Serie A (doppietta il 24 settembre 2014, con il Palermo) - in totale sono cinque le sue reti ai partenopei nella competizione, l'ultima risalente però al 23 settembre 2018 (seguite da sei sfide a secco). Con la tripletta contro l'Empoli, Andrea Belotti si è portato a quota otto reti in questo campionato: potrebbe diventare il primo giocatore ad andare in doppia cifra di gol in tutte le ultime sette stagioni di Serie A - l’ultimo giocatore ad aver registrato almeno 10 reti in sette stagioni di fila è stato Antonio Di Natale (nove tra il 2006/07 e il 2014/15). Lorenzo Insigne e Dries Mertens hanno entrambi segnato sei reti contro i granata in Serie A: nella storia della competizione solo Luis Vinicio (nove) e Altafini (sette) ne hanno realizzati di più nelle sfide tra Torino e Napoli.: Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti.Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.