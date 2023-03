Due mesi dopo gli scontri con i tifosi della Roma nei pressi dell'area di servizio di Badia al Pino, i tifosi del Napoli possono tornare a fare le trasferte. A meno di ulteriori provvedimenti da parte del Viminale, considerati i fatti accaduti in settimana prima e dopo la partita contro l'Eintracht Francoforte.



ALLERTA MASSIMA - Domenica pomeriggio (calcio di inizio alle ore 15) a Torino sono attesi migliaia di tifosi partenopei e, considerato quanto recentemente accaduto, a titolo precauzionale la Questura di Torino ha deciso di potenziare la presenza di forze dell'ordine all'esterno dello stadio mentre la società granata ha aumentato il numero degli steward che saranno presenti all'interno dell'impianto e di quelli che dovranno occuparsi delle operazioni di accesso e filtraggio del pubblico.

Lo stadio(o quasi), sono tanti anche i tifosi del Napoli che hanno acquistato i biglietti al di fuori del Settore Ospiti: è prevista infatti una massiccia presenza di sostenitori azzurri anche nei Distinti, in Tribuna e in Curva Primavera. L'unico settore in cui ci saranno esclusivamente tifosi del Toro sarà laCurva Maratonail cuore del tifo granata.