Fino a qualche settimana fa sembrava tutto fatto per l'arrivo al Torino di Didier Ibrahim Ndong, centrocampista del Sunderland per cui era stato anche già trovato l'accordo con la società inglese. Persino qualche dirigente del club britannico aveva pubblicamente annunciato che l'offerta di 7,5 milioni del Torino era stata accettata. Ora, però, l'arrivo di Ndong sotto la Mole sembra essere sempre meno probabile.



A complicare l'affare sono state le alte richieste economiche formulate dal procuratore Ndong che, per il centrocampista, ha chiesto un ingaggio di oltre un milioni di euro: una richiesta considerata eccessiva dal Torino.