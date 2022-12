Brutte notizie per il Torino. Durante l'amichevole contro la Cremonese, Emirhan Ilkhan è stato costretto a uscire per un infortunio alla caviglia destra: il classe 2004 arrivato in estate dal Besiktas si è fatto male alla mezz'ora urlando dal dolore dopo il colpo alla caviglia. Il giocatore granata ha lasciato il campo zoppicando, lasciando il posto ad Adopo.