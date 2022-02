Manca ancora diverso tempo alla conclusione della stagione ma in casa Torino a breve si dovrà iniziare e pensare alle prime mosse per il futuro: il primo nodo che dovrà risolvere il presidente Urbano Cairo riguarda il futuro del direttore tecnico Davide Vagnati.



Il contratto del dt scadrà il prossimo 30 giugno ma c'è un'opzione per il prolungamento di un altro anno: resta da capire se la volontà di Cairo sarà quella di continuare con lo stesso direttore tecnico o di cambiare.