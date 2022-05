Per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione il Torino ha messo nel mirino Giulio Maggiore. Il centrocampista dello Spezia è un vecchio pallino del direttore tecnico Davide Vagnati ma, a complicare la possibile operazione, c'è un intoppo.



Lo Spezia al momento ha il mercato bloccato e non può acquistare nuovi giocatori, per questo motivo non lascerà partire Maggiore se non potrà prendere un sostituto. Il Torino attende quindi di sapere se il ricorso presentato dal club ligure verrà accolto oppure no.