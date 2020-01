Tra i giocatori che il Torino sta trattando in queste ultime ore di mercato c'è anche il centravanti austriaco Marko Raguz. Classe 1998, di proprietà del LASK Linz, l'attaccante potrebbe arrivare in caso di cessione di Simone Zaza ma, per il direttore sportivo Massimo Bava, non è una prima scelta.



Raguz potrebbe infatti vestire la maglia granata solamente nel caso in cui gli altri obiettivi per l'attacco (su tutti Andrea Favilli del Genoa) non dovessero arrivare. La formula con cui il Torino prenderebbe Raguz è quella del prestito con diritto di riscatto.