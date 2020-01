Secondo quanto riportato da Torinogranata.it, il Torino avrebbe messo nel mirino Emre Mor, attaccante esterno di proprietà del Celta Vigo, che piace per anche al Sassuolo. Con Iago Falque che è stato ceduto al Genoa, la squadra granata sta ora cercando rinforzi per il reparto offensivo.



Emre Mor non è però l'unico esterno d'attacco seguito con grande attenzione del Torino: piace infatti anche Amin Younes, che è in uscita dal Napoli.