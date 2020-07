E’ durata poco più di un’ora la partita dicontro la. Poi, al 17’ della ripresa,lo ha richiamato in panchina inserendo al suo postoper passare al 4-2-3-1 (oltre al fantasista ex Napoli sono entrati ancheal posto die di). Ma più che il cambio di modulo a far discutere è stato il fatto che Zaza, anziché accomodarsi a bordo campo, abbia preso la via degli spogliatoi. Un caso? No, perché il numero 11e ha seguito la partita fino al triplice fischi di Mariani. Una semplice sosta in bagno per il centravanti con il consenso del tecnico Moreno Longo.Quella al Franchi per Zaza è stata l’ennesima partita complicata della sua avventura al Torino: ha ricevuto pochi palloni giocabili nei pressi dell’area di rigore avversaria ed è stato protagonista di numerosi duelli fisici con i difensori viola. Da quando, nell’estate del 2018, l’ex ds granatalo ha preso dal, riuscendo a battere la concorrenza della, Zaza ha sempre faticato a trovare spazi e a imporsi:lo vedeva come l’alternativa ad Andrea Belotti e raramente lo ha schierato da titolare.e nel campionato post lockdown il numero 11 granata è riuscito a rendersi prezioso lottando, aprendo spazi a Belotti e segnando anche un gol. Il suo futuro potrebbe però essere lontano dal Torino.A gennaio Zaza era stato cercato dall’ma l’ipotesi di un trasferimento temporaneo (la formula dell’operazione sarebbe stata quella del prestito) non aveva convinto lo stesso calciatore: se lascerà il Torino in estate lo farà a titolo definitivo. Per il momento da registrare c’è un sondaggio da parte del, neopromosso in serie A:per l’attaccante e, in caso di cessione, spera di poter recuperare idi euro che aveva speso per acquistarlo dal Valencia.