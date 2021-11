Non è un Torino da rimonta quello che si è visto fino a questo punto del campionato: nelle sette partite in cui è passata in svantaggio, la squadra di Ivan Juric ha sempre perso.



Non è un caso quindi che cinque delle sette sconfitte siano state per 1-0 (contro Juventus, Milan, Napoli, Spezia e Roma), la squadra granata, nonostante le buone prestazioni, fatica a reagire ogni volta in cui sono gli avversari a trovare per primi la via del gol.