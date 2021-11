Gleison Bremer è, dopo queste prime 14 giornate del campionato di serie A, il migliori difensore dell'intero campionato per recuperi di palloni: sono ben 197 quelli effettuati dal centrale brasiliano (al secondo posto di questa classifica c'è Colley della Sampdoria con 166 recuperi).



Bremer sta disputando una stagione davvero ottima con il Torino, tanto da essere finito nel mirino di diverse società importanti (tra cui Milan e Inter) e sarà difficile per Urbano Cairo convincerlo a restare in granata anche in futuro.