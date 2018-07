Il futuro di Mbaye Niang può essere lontano da Torino. Intervistato da Foot Mercato, l'attaccante senegalese apre a un ritorno in Ligue 1: "E' una possibilità, so che dei club mi seguono. Sono lusingato. Sono partito giovane dalla Francia, non potuto fare quello che dovevo in Ligue 1. Tornare dopo aver imparato all'estero e in nazionale potrebbe essere positivo. Vediamo cosa succede nelle prossime settimane".