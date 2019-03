Bisognerà aspettare ancora alcune settimane per averne la certezza, ma è sempre più probabile che il Rennes decida di esercitare la clausola per il riscatto di M'Baye Niang. Una buona notizia questa per il Torino, considerato che l'attaccante senegalese non rientra più nei piani della società granata.



Dalla cessione di Niang il Torino potrà guadagnare 15 milioni di euro (la stessa cifra spesa per acquistare il giocatore dal Milan un anno fa): soldi che potranno essere riutilizzati la prossima estate nel mercato in entrata.