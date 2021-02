Davide Nicola, allenatore del Torino, parla a Sky Sport dopo il pari contro il Genoa: "Io credo in questi ragazzi e se lo fanno anche loro c'è più possibilità di raggiungere l'obiettivo. Questa squadra sta facendo il massimo. A livello individuale stiamo facendo il massimo, ma come squadra dobbiamo crescere. Dobbiamo sfruttare meglio alcune dinamiche della partita, gestendo il ritmo e migliorando nell'ultimo passaggio cercando, allo stesso tempo, di rimanere equilibrati. A me interessa quello che stiamo facendo e siamo convinti che questa sia la strada giusta per tirarci fuori da questa situazione. In queste partite abbiamo risposto presente contro avversari importanti. La vittoria arriverà se continuiamo a dimostrare di essere squadra in campo".



SU SANABRIA - "Fa parte del gruppo e crediamo in lui, ma non mi soffermo su chi c'è o non c'è. Oggi è stata una partita equilibrata, potevamo sfruttare meglio alcune situazioni ma per vincere bisogna avere il giusto equilibrio e la giusta identità".