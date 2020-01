Domani, alla vigilia di Lecce-Torino, Walter Mazzarri non presenterà la partita in conferenza stampa. Ricordiamo che la squadra granata da una settimana è in ritiro, dal giorno successivo alla sconfitta per 0-7 contro l'Atalanta.



Per Mazzarri quella con il Lecce sarà inoltre una partita decisiva: in caso di sconfitta, il tecnico potrebbe essere esonerato.