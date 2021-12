Marash Kumbulla non vestirà la maglia del Torino. O per lo meno non la vestirà nell'immediata. Il difensore continua a essere un obiettivo di mercato della società granata ma del suo eventuale approdo dalla Roma se ne riparlerà in estate, non nel mercato di gennaio.



Kumbulla è stato infatti identificato come il sostituto perfetto per Gleison Bremer e quando la prossima estate il brasiliano verrà con ogni probabilità ceduto (sia in Italia che in Inghilterra sono tante le squadre interessate a lui), il Torino tornerà alla carica con la Roma.