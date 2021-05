Lo scorso anno, dopo lo 0-7 casalingo contro l'Atalanta, Walter Mazzarri aveva deciso di portare il Torino in ritiro per preparare al meglio le successive due partite, quella di Coppa Italia contro il Milan e quella di campionato contro il Lecce (gare che la squadra granata perse).



Quest'anno invece Davide Nicola, dopo un'altra umiliante sconfitta per 0-7, ha deciso di invece di adottare una linea differente: niente ritiro punitivo per la squadra.