Nicolas Nkoulou e il Torino non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il difensore, che ha anche perso posizioni nelle gerarchie di Marco Giampaolo, a fine stagione potrebbe lasciare la società granata a parametro zero.



Per questo motivo, a meno che non arrivi il rinnovo di contratto, Nkoulou potrebbe essere sul mercato già a gennaio: sempre ammesso che lo stesso difensore, che già un anno fa era arrivato alla rottura con la società, accetti una delle eventuali offerte.