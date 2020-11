Nonostante le ultime prestazioni ben al di sotto della soglia della sufficienza, costellate da leggerezza che il Torino ha poi pagato a caro prezzo, Nicolas Nkoulou anche contro la Sampdoria dovrebbe essere schierato nella formazione titolare.



Marco Giampaolo vuole dare fiducia al centrale camerunese, che negli anni ha comunque dimostrato di essere un giocatore molto importante per il Torino. Nkoulou non potrà però sbagliare, anche perché alle sue spalle c'è Alessandro Buongiorno che scalpita dopo l'ottima prestazione in Coppa Italia contro la Virtus Entella.